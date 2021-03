Neue Woche, neues Glück! Bereits am Mittwoch hatten Christian Polanc (42) und seine prominente Tanzpartnerin Lola Weippert (24) die Ehre, ihren Fans vorab verraten zu dürfen, welchen Tanz sie am kommenden Freitag performen werden. Das Duo bringt einen Wiener Walzer zu Ariana Grande (27) und Justin Biebers (27) Song "Stuck With U" aufs Parkett. Einen Tag später wird nun auch das Geheimnis um die anderen Tänze gelüftet – und der eine oder andere kommt dabei wohl an seine Grenzen...

Nachdem Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) am vergangenen Freitag einen Tango zum Besten gaben, wartet auf sie in dieser Woche die Samba – tanzen werden sie diese zu "Help Yourself" von Tom Jones (80). Bei GZSZ-Star Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) ist ebenfalls Tempo angesagt. Sie werden mit einer Salsa zu "Flor Palida" von Marc Anthony (52) Vollgas geben. Für Leidenschaft auf dem Parkett werden Sänger Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev sorgen, denn für das Tanzpaar steht ein Tango zu "Pink Panther Theme" von Henry Mancini auf dem Programm. Kicker Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) tanzen ebenfalls einen Tango zu "Believer" von Imagine Dragons – und werden damit wohl zahlreiche Zuschauer ordentlich ins Schwitzen bringen. Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) haben zudem die Ehre, den ersten Charleston der Staffel zu "Baby Face" von Julie Andrews (85) zu zeigen.

Nach den Einzel-Performances ist aber noch lange nicht Schluss. Denn in dieser Woche müssen die Promis und Profis gleich zweimal ran. Das große "Boys vs. Girls"-Battle steht am Freitag ebenfalls an. Während die Damen ihre Tanz-Skills zu einem Medley von "Rasputin" (Majestic, Boney M.), "Push It" (Salt-N-Pepa), "The Winner Takes It All" (Abba) und "Roar" (Katy Perry, 36) präsentieren, werden die Herren zu einem Medley von "Rasputin" (Majestic, Boney M.), "Push It" (Salt-N-Pepa), "The Winner Takes It All" (Abba) und "We Are The Champions" (Queen) performen. Welche Gruppe am Ende die Street-Battle gewinnt, entscheidet die Jury.

Alle "Let's Dance"-Tänze der vierten Show auf einen Blick:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen den Charleston zu "Baby Face" von Julie Andrews

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen die Salsa zu "Flor Palida" von Marc Anthony

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen den Tango zu "Believer" von Imagine Dragons

Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32) tanzen den Slowfox zu "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n" von Heinz Rühmann

Auma Obama und Andrzej Cibis (33) tanzen den Cha-Cha-Cha zu "Disco Inferno" von Tina Turner (81)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen den Paso Doble zu "Uccen" von Taalbi Brothers

Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) tanzen den Contemporary zu "Unsteady" von X Ambassadors

Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) tanzen die Rumba zu "Te Busco" von Celia Cruz

Mickie Krause und Malika Dzumaev tanzen den Tango zu "Pink Panther Theme" von Henry Mancini

Jan Hofer und Christina Luft tanzen die Samba zu "Help Yourself" von Tom Jones

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen den Wiener Walzer zu "Stuck With U" von Ariana Grande und Justin Bieber

