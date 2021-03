Mit welchen Tänzen wollen die Let's Dance-Kandidaten die Zuschauer dieses Mal überzeugen? In der vergangenen Folge der Tanzshow musste das Model Kim Riekenberg (26) gemeinsam mit seinem Tanzpartner Pasha Zvychaynyy den Wettbewerb verlassen. Momentan sind demnach noch zwölf Tanzpaare im Kampf um den Titel "Dancing Star 2021" im Rennen. Heute steht bereits die nächste Sendung an – und damit auch die nächste Entscheidung. Mit diesen Tänzen wollen die Kandidaten versuchen, eine Runde weiterzukommen!

Wie RTL bekannt gibt, steht in der kommenden Show alles unter dem Motto "Born in...". Die Stars tanzen also zu Songs, die in ihrem jeweiligen Geburtsjahr veröffentlicht wurden. Bei Senna Gammour (41) ist das beispielsweise "I Was Made For Loving You" von Kiss. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch (29) wird sie dazu einen Slowfox performen. Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) schweben dagegen mit einem Jive zu "Wannabe" von den Spicegirls über das Parkett. Jan Hofer (69) hat sich für einen Tango zu "Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein" von René Carol entschieden, den er gemeinsam mit Christina Luft (31) zum Besten geben will. Auch Schlagerstar Mickie Krause (50) wird mit einer eher ruhigeren Nummer versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. Er tanzt mit Malika Dzumaev eine Rumba zu "Your Song" von Elton John (73).

Während die Kandidaten Tänze zu Hits aus den 1950er bis 90er-Jahren vorführen, steht das Opening der Profitänzer ganz im Zeichen der Musik der 2000er-Jahre. Sie tanzen unter anderem zu "Buttons" von den Pussycat Dolls, "Everytime We Touch" von Cascada und "Hips Don't Lie" von Shakira (44).

Alle "Let's Dance"-Tänzer der dritten Show im Überblick:

Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) – Cha Cha Cha zu "Yes Sir, I Can Boogie" von Baccara

Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) – Rumba zu "Endless Love" von Luther Vandross, Mariah Carey (50)

Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) – Jive zu "Don't Worry, Be Happy" von Bobby McFerrin

Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32) – Paso Doble zu "You Really Got Me" von The Kinks

Auma Obama und Andrzej Cibis (33) – Slowfox zu "Will You Love Me Tomorrow" von The Shirelles

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova – Contemporary zu "I Don't Want To Miss A Thing" von Aerosmith

Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) – Slowfox zu "Enter Sandman" von Metallica

Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) – Wiener Walzer zu "Nights in White Satin" von The Moody Blues

Mickie Krause und Malika Dzumaev – Rumba zu "Your Song" von Elton John

Jan Hofer und Christina Luft – Tango zu "Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein" von René Carol

Lola Weippert und Christian Polanc – Jive zu "Wannabe" von Spicegirls

Senna Gammour und Robert Beitsch – Slowfox zu "I Was Made For Loving You" von Kiss

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft, "Let's Dance"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev im März 2021 in Köln

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Auftaktshow 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de