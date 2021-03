Momentan sucht Heidi Klum (47) bei Germany's next Topmodel wieder das Mädchen mit dem größten Modelpotenzial. Das Format hielt in diesem Jahr einige Änderungen bereit: Neben mehr Diversity-Kandidatinnen werden die Models im Loft auch ununterbrochen gefilmt. Dabei werden sie in der diesjährigen Ausgabe sogar beim Rauchen gezeigt. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Essverhalten der Girls im Loft aus, und gibt es dabei vielleicht irgendwelche Einschränkungen? Das verrät jetzt die Kandidatin Romina (21).

"Wir dürfen essen, was wir wollen", stellt die Kölnerin nun in ihrem ersten YouTube-Video klar. Es habe vor Ort eine Einkaufsliste gegeben, die die Kandidatinnen geführt haben, und daraufhin sei ihnen eingekauft worden. Das Klischee, dass Models sich hauptsächlich von Salat ernähren, treffe bei dem Format also nicht zu. "Wir haben sogar fast jeden Abend Chicken Nuggets und Pommes gegessen", berichtet Romina.

Weil es für die Mädchen vor Ort keine Einschränkungen gab, habe die 21-Jährige nach ihrer Teilnahme an der Model-Show sogar mehr gewogen als zuvor. "Ich habe während meiner Zeit bei GNTM fünf Kilo zugenommen", gesteht sie. Darüber mache sich die Influencerin allerdings keine großen Gedanken. Im Gegenteil: Sie finde es überhaupt nicht schlimm!

Romina Palm

Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

