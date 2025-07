Geht los: Romina Palm und Christian verlassen Deutschland

Für Romina Palm (26), Christian Wolf (30) und ihren gemeinsamen Spross Hazel beginnt nun ein neues Kapitel. Nachdem die Influencer für die Geburt nach Deutschland gekommen sind, die mittlerweile bereits einige Wochen zurückliegt, geht es für sie nun in ihre neue Heimat: Zypern wartet. "Ich bin ein bisschen emotional gerade. Ich werde diesen Ort in so wundervoller Erinnerung behalten – ich meine, hier ist mein größtes Wunder zur Welt gekommen, hier haben wir die ersten Wochen zusammen verbracht und ich werde diese Zeit einfach niemals in meinem Leben vergessen", gibt Romina ihren Fans in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Doch die Vorfreude ist ebenso groß. "Bin aber auch so voller Vorfreude, dass es nun endlich losgeht", erklärt sie, gibt jedoch zu: "Ich habe auch wirklich großen Respekt vor der nächsten Zeit. Es wird eine riesige Aufgabe." Doch sie ist sicher: "Die meistern wir!" Diese anspruchsvolle Zeit muss das Model aber nicht allein durchstehen. Abgesehen von seinem Verlobten sind in der ersten Zeit auch noch seine Eltern für es da. "Sie fliegen mit uns. Lernen zusammen unser Zuhause kennen. Total schön für mich... Glaube, dass die ersten Tage sehr überfordernd sein können. So fühle ich mich sicherer", zeigt sich die Ex von Stefano Zarrella (34) dankbar.

Auf Zypern wartet ein Haus auf die kleine Familie, das Christian dort bauen ließ. Als Romina vor einigen Monaten von den Plänen der Auswanderung berichtete, war sie sich bereits ganz sicher, dass es ihr in der Wahlheimat ihres Verlobten langfristig gut gefallen wird. "Ich hab ihn ja schon ein paar Mal dort mit [meinem Hund] Baloo besucht und fühle mich auch echt wohl dort. Also, hallo – das Meer direkt vor der Tür? Und sonniges Wetter... Wie kann man sich da nicht wohlfühlen?", meinte sie in ihrer Instagram-Story. Damals war der Umzug noch weit entfernt – heute ist der Tag endlich gekommen.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, November 2024