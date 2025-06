Romina Palm verrät, wie sie ihre Tochter noch nennen wollte

Romina Palm (26) hat auf Instagram spannende Details zur Namenswahl ihrer Tochter Hazel geteilt. In einem kurzen Clip verriet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, dass sie bereits seit ihrer Kindheit einen anderen Namen für eine mögliche Tochter favorisiert hatte. "Seitdem ich ein kleines Mädchen bin, wollte ich meine Tochter so nennen", erzählt sie und gibt an, den Namen auch heute noch wunderschön zu finden: Rose. Diesen Namen habe sie aus einer besonderen Inspiration heraus gewählt – nach der weiblichen Hauptfigur aus dem Filmklassiker Titanic. Doch schließlich fiel die Wahl auf Hazel – einen Namen, der ihrer Meinung nach ebenfalls süß und klangvoll ist.

Neben Rose hatten auch andere Namen zeitweise bei der 26-Jährigen im Rennen gelegen. Während sie früher eine Vorliebe für altdeutsche Namen wie Lotta und Frieda hatte, begeisterte sie sich später zunehmend für kurze, amerikanische Namen wie Ava und Riley. Am Ende setzten sich jedoch Hazel und Rose als Favoriten durch. Dass letztlich Hazel der richtige Name für ihre Tochter war, scheint sie keine Sekunde zu bereuen, auch wenn die frühere Wunschvorstellung einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat.

Als frischgebackene Mutter scheint Romina in ihrer neuen Rolle förmlich aufzugehen. Auf Social Media lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben und strahlt voller Begeisterung und Glück. Der Wunsch nach weiteren Kindern ist bei ihr bereits fest verankert, wie sie erst kürzlich in einem anderen Instagram-Beitrag preisgegeben hat. Ihr Muttersein bezeichnet sie als erfüllend und wunderschön, und auch ihren Fans vermittelt sie stets, wie glücklich sie mit ihrer kleinen Familie ist: "Ich gehe so sehr im 'Mama sein' auf. Ich brauche noch mehr Minis."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025