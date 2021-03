Der einen Freud, der anderen Leid. Zwischen den Bachelor-Kandidatinnen Michèle de Roos und Michelle "Mimi" Gwozdz wechselten diese Gefühlslagen regelmäßig. Sah Mimi in der Kuppelshow lange wie die sichere Siegerin aus, holte Niko Griesert (30) im Finale ihre ärgste Konkurrentin Michèle zurück – nur um ihr die letzte Rose dann doch vorzuenthalten. Zu einer wirklichen Beziehung mit Mimi kam es jedoch nie, stattdessen bandeln Niko und Michèle in ihrer Heimat Köln wieder miteinander an. Auf ihren Social-Media-Accounts gehen der Rosenkavalier und seine einstige Siegern nun auf Distanz: Mimi und Niko sind sich entfolgt.

Scrollt man sich einmal durch die Liste derjenigen, denen der Osnabrücker auf Instagram folgt, stößt man auf eine ganze Reihe seiner ehemaligen Rosenanwärterinnen: Neben Laura Bühre, Esther Kobelt oder Linda-Caroline Nobat (26) lassen sich auch die ursprünglich zweite Finalistin Stephie Stark (25) und natürlich Michèle finden. Nach einem Namen sucht man jedoch vergeblich: Michelle Gwozdz. Die wiederum folgt Niko ebenfalls nicht mehr – seine zweimal fast erloschene und wieder neu entfachte Flamme Michèle allerdings schon.

Obwohl Niko bislang dementierte, mit Michèle zusammen zu sein, nähern sich die beiden von TV-Kameras ungestört an. Ihr Treffen in Köln habe ihm unheimlich gutgetan, gestand der 30-Jährige kürzlich. Und auch Michèle scheint dem weiteren Kennenlernen alles andere als abgeneigt zu sein. Sie folgt übrigens allen beiden – der einstigen Konkurrentin und "ihrem" Niko.

Anzeige

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose"

Anzeige

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de