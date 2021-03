Sind Niko Griesert (30) und Michèle de Roos doch schon einen Schritt weiter? Am vergangenen Mittwoch flimmerte die große Bachelor-Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (57) über die TV-Bildschirme. Darin offenbarte Niko, dass aus ihm und seiner Siegerin Mimi kein Paar geworden ist. Stattdessen gab er zu, das Liebes-Drama um die Zweitplatzierte Michèle noch nicht verarbeitet zu haben. Mit ihr ist er angeblich zwar nicht zusammen – sie halten aber weiterhin Kontakt und nähern sich langsam an. Aber stimmt das wirklich oder gehen die Kuppelshow-Teilnehmer längst gemeinsam durchs Leben?

Wie Promiflash jetzt erfahren hat, soll es zwischen dem Rosenverteiler und der Brünetten schon viel ernster sein als gedacht. Der Grund für diese Annahme: Angeblich soll Niko für Michèle sogar seine Heimatstadt verlassen. Ein anonymer Tippgeber behauptet, dass der 30-Jährige seine Wohnung in Osnabrück gekündigt hat, um zu seiner vermeintlichen Herzensdame nach Köln zu ziehen. Dort wurden die beiden am Mittwoch bereits ziemlich vertraut in einem Park abgelichtet.

Wie es tatsächlich um ihre Beziehung steht – das wissen aktuell aber wohl nur Niko und die 27-Jährige selbst. In einem offenen Talk mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig gestanden sie bereits, dass sie noch immer Gefühle füreinander haben. "Ich habe immer noch ein bisschen was für ihn übrig. Ich kann es leider nicht von jetzt auf gleich abstellen", stellte Michèle fest.

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

