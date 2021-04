Cosma Shiva Hagen (39) kommt aus einer Künstlerfamilie. Sie ist nicht nur die Tochter von DDR-Star und Punkrock-Ikone Nina Hagen (66) – auch ihre Großmutter ist im Gesangs- und Schauspielgeschäft unterwegs! Allüren wegen ihrer bekannten Familie kennt Cosma allerdings nicht. Im Gegenteil: Die 39-Jährige engagiert sich ehrenamtlich und kommt auch sonst gut ohne Glanz und Gloria aus. Wie nun bekannt wird, lebt sie jetzt sogar ganz bescheiden in einem Tiny House!

Dass die Schauspielerin auf engem Raum mit vielen Personen zurechtkommt, das hat man ja bereits im Film "7 Zwerge – Männer allein im Wald" gesehen. Doch nicht nur in ihrer Schneewittchen-Rolle kommt Cosma mit wenig Platz aus. "Vergangenes Jahr habe ich mich extrem verkleinert und bin in ein Tiny House in der Nähe von Hamburg gezogen", sagt die Dunkelhaarige jetzt im Stern!

Das Häuschen, das die Tochter von Nina Hagen jetzt bewohnt, sei nur 47 Quadratmeter groß, doch mit der Umstellung auf den minimalistischen Wohnstil ist Cosma gut zurechtgekommen. Im Interview merkt sie an, dass sie sich von vielen Sachen habe trennen müssen – sieht es aber positiv. "Das hatte etwas unglaublich Befreiendes", stellt die zufriedene Minihaus-Bewohnerin fest.

Getty Images Cosma Shiva Hagen, Schauspielerin

