Jessica Szohr (36) teilt ihr privates Glück mit ihren Liebsten. Die Gossip Girl-Darstellerin ist Mitte Januar zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Brad Richardson hat sie nun ein kleines Töchterchen namens Bowie Ella. Nachdem das Paar erst mal ihr neues Leben als kleine Familie für sich genossen hat, trifft das Baby der Schauspielerin nun auf neue Gesichter: Jessicas gute Freundin Nina Dobrev (32) durfte die Kleine zum ersten Mal knuddeln.

Das erste Treffen hielt Nina für Instagram fest. "Mein kleines Mädchen hat ein kleines Mädchen bekommen", freut sich die Vampire Diaries-Bekanntheit. "Ich sage euch – sie ist nicht nur perfekt, sie passt auch perfekt in unsere Truppe", schwärmt sie weiter. Diesen zuckersüßen Post ließ die stolze Mutter nicht unkommentiert: "Sie liebt ihre Tante Nina so sehr.[...] Ich hoffe, sie ist genauso abenteuerlustig wie du, aber tut sich nicht so oft weh wie du."

Im Gegensatz zu ihrer Freundin ist Nina kinderlos – aber immerhin über beide Ohren verliebt. Vor einem Jahr wurde sie das erste Mal mit Snowboarder Shaun White (34) gesichtet. Die Liebesgerüchte wurden schließlich durch erste Pärchenfotos und öffentliche Knutschorgien im Meer bestätigt. Ob die 32-Jährige nicht nur Tante der kleinen Bowie, sondern bald selbst Mutter werden möchte, verriet sie ihren Followern bisher nicht.

Anzeige

Instagram / nina Jessica Szohr mit ihrer Tochter Bowie

Anzeige

Getty Images Jessica Szohr im September 2019

Anzeige

Broadimage/ MEGA Nina Dobrev und Shaun White, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de