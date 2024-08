Jessica Szohr schwärmt von ihrer Trauzeugin Nina Dobrev

Jessica Szohr (39) gab ihrem Liebsten Brad Richardson vor einigen Tagen das Jawort. Als Trauzeugin fungierte bei dem Spektakel keine Geringere als Nina Dobrev (35). Dabei schien die Vampire Diaries-Darstellerin einen fantastischen Job erledigt zu haben, denn die Frischvermählte kommt auf Instagram gar nicht aus dem Schwärmen heraus: "Ich kann dir gar nicht genug danken, Nina. Du hast alle Erwartungen übertroffen. Ich war so glücklich, dich an meiner Seite zu haben. Du hast dir Gedanken gemacht und du warst kreativ." Der Gossip Girl-Star bedankt sich zudem für ihre langjährige Freundschaft: "Du bist jetzt fast zwei Jahrzehnte lang mit mir durch dick und dünn gegangen. Danke für alles, was du für mich getan hast, Nina."

Besonders, dass Nina trotz ihres turbulenten Lebens immer für sie da sei, rühre Jessica sehr. "Du hast dich selbst übertroffen... Du musstest dich einer OP unterziehen, dein neuer Film ist rausgekommen, hast ein Haus renoviert und warst trotzdem eine so fantastische Freundin. Ernsthaft, ich liebe dich mehr, als du dir jemals vorstellen kannst", schreibt die Schauspielerin weiter. Dazu teilt Jessica noch Einblicke in ihren großen Tag, an dem Nina stets an ihrer Seite war.

Nina lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, liebe Worte an ihre Freundin und deren Ehemann auf Instagram zu richten: "Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, mir die Fotos anzusehen und an die wertvollen Erinnerungen zu denken, die wir in Arizona bei dem Feiern eurer Liebe gemacht haben." Es sei der 35-Jährigen eine Ehre gewesen, Jessica am Tag ihrer Hochzeit beistehen zu dürfen. "Danke, dass du mir mit dieser großen Ehre dein Vertrauen geschenkt hast. [...] Es macht mich so glücklich, dich mit diesem riesigen Lächeln im Gesicht zu sehen", fügt Nina noch hinzu.

