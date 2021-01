Jessica Szohr (35) ist im absoluten Babyglück! Nach der Trennung von ihrem Serienkollegen Ed Westwick (33) war es um das Liebesleben der Gossip Girl-Darstellerin ruhig geworden. Umso überraschender war es, als die 35-Jährige im September des vergangenen Jahres bekannt gab, dass sie und ihr neuer Partner Brad Richardson zusammen ein Kind erwarten. Im Netz teilte sie in den folgenden Monaten immer wieder Aufnahmen von sich und ihrer Kugel. Jetzt erblickte Jessicas Nachwuchs endlich das Licht der Welt!

Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme auf Instagram, die die kleinen Händchen des Neugeborenen zeigen, schrieb die frischgebackene Mutter: "Wir haben unserer Familie etwas Süßes hinzugefügt und unserer Geschichte eine neue Richtung gegeben." Am vergangenen Montag habe das kleine Mädchen die Familie komplett gemacht, so die Schauspielerin weiter. In ihrem neusten Social-Media-Beitrag verkündete sie auch, dass das Baby auf den Namen Bowie Ella Richardson höre. Ihre Gefühlslage könne sie aber überhaupt noch nicht in Worte fassen, so Jessica weiter.

In der Kommentarspalte unter dem ersten Schnappschuss der kleinen Bowie Ella gratulieren Jessicas Fans der gebürtigen US-Amerikanerin mit zahlreichen Glückwünschen zur Geburt: "Gratulation und Willkommen auf der Welt, Bowie", oder "Du hast es endlich geschafft", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / jessicaszohr Brad Richardson und Jessica Szohr im Januar 2020

Getty Images Jessica Szohr, "Gossip Girl"-Star

Getty Images Jessica Szohr in Los Angeles, 2019

