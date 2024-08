"Gossip Girl"-Star Jessica Szohr hat ihren Brad geheiratet

Jessica Szohr (39), bekannt aus der Serie "Gossip Girl", hat ihrem langjährigen Freund Brad Richardson das Jawort gegeben. Die beiden sollen bereits Anfang August den Bund der Ehe eingegangen sein, so berichtet ein Insider gegenüber Us Weekly. Bei der Hochzeit waren auch ein paar prominente Gäste. So soll laut dem Tippgeber keine andere als Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (35) die Trauzeugin der Schauspielerin gewesen sein. Wann genau und wo die Trauung stattfand, ist nicht bekannt.

In den vergangenen Tagen teilte die 39-Jährige einige verdächtige Schnappschüsse auf Instagram, die ihre Hochzeit andeuteten. Ein Foto zeigt beispielsweise ein aufwendiges Blumenbouquet, das aussieht wie ein Brautstrauß. In die Bildunterschrift fügte Jessica ein Herz- sowie ein Puzzlestück-Emoji ein. In ihrer Story postete die Schauspielerin außerdem ein Bild, auf dem nur ein kleiner Teil ihres Körpers von hinten zu sehen ist – darauf trägt sie ein weißes Kleid und schaut in den Himmel, an dem ein Regenbogen strahlt. Auf einem weiteren Schnappschuss lächelte sie mit ein paar Freunden, unter anderem Chace Crawford (39), in die Kamera.

Das Paar hatte seine Beziehung im März 2019 öffentlich gemacht, nur einen Monat nachdem bekannt wurde, dass sie sich daten. Im September 2020 verkündete die US-Amerikanerin, dass sie und Brad ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten. Ihre Tochter Bowie Ella kam im Januar 2021 zur Welt. Für die Schauspielerin war dies das erste Kind, während Brad bereits eine Tochter aus einer früheren Ehe hat. Jessica, die zuvor mit dem "Gossip Girl"-Kollegen Ed Westwick (37) und dem NFL-Star Aaron Rodgers (40) liiert war, gab im Mai 2022 ihre Verlobung auf Instagram mit einem Foto ihres funkelnden Verlobungsrings bekannt. "Ich habe Ja gesagt!", schrieb sie überglücklich.

Instagram / jessicaszohr Jessica Szohr, Schauspielerin

Instagram / jessicaszohr Brad Richardson und Jessica Szohr mit ihren zwei Kindern im Juni 2024

