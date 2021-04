Mit dieser Nachricht haben die Fans von Álvaro Soler (30) wohl nicht gerechnet: Der The Voice Kids-Juror gab nun bekannt, nicht mehr mit der Sängerin Sofia Ellar zusammen zu sein. In einem emotionalen Statement schrieb er auf Instagram: "Da wir immer ehrlich zu euch waren, wollten Sofia und ich euch sagen, dass unsere Leben getrennte Wege gehen werden." Die Musiker würden sich aber auch in Zukunft unterstützen und füreinander da sein. "Wir wollen euch für all die Liebe, die ihr uns immer gegeben habt, danken. Wir lieben euch und wir lieben uns", meinte der Sing meinen Song-Star weiter. Den Grund für das Liebes-Aus verriet der Sänger nicht – das werde in Zukunft auch so bleiben.

