Sängerin Daya (22) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Seit ihrem Durchbruch mit dem Song "Sit Still, Look Pretty" im Jahr 2016 steht die Sängerin in der Öffentlichkeit. Über ihr Privatleben ist allerdings nicht allzu viel bekannt. 2018 machte sie zwar publik, dass sie bisexuell ist – ob sie in einer Beziehung ist, verriet sie bislang aber nicht. Doch nun plaudert Daya aus, dass sie bereits seit Längerem in festen Händen ist!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 22-Jährige ein Video, in dem sie erklärt, dass mehrere Fans sie gefragt hätten, für wen sie ihren neuen Song "Bad Girl" geschrieben hat. Daraufhin werden in dem Clip eine Reihe verliebter Aufnahmen mit einer jungen Frau eingeblendet. Dazu schrieb Daya: "Das ist Clyde. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Sie ist meine beste Freundin und meine ganze Welt. Ich bin so glücklich."

In der Vergangenheit war Clyde schon häufiger im Feed der Musikerin aufgetaucht auf. Dass die beiden seit mehreren Jahren eine Liebesbeziehung führen, war bislang allerdings nicht bekannt. Dayas Fans sind von diesen Liebes-News daher ganz aus dem Häuschen. "Liebe steht euch gut" oder "ein wunderschönes Paar" lauten nur zwei der zahlreichen begeisterten Kommentare.

