Nicolas Puschmann (30) sorgte in dieser Staffel für eine Premiere in der Let's Dance-Geschichte. Zusammen mit dem Tanzprofi Vadim Garbuzov (33) bildet er das erste Männer-Duo der Show – und gemeinsam sorgen die beiden auch regelmäßig für Begeisterung. Ihren Contemporary belohnte die Jury zuletzt sogar mit der Höchstwertung! Auch Nicolas' Freund Lars Tönsfeuerborn (30) fiebert vor dem Fernseher mit. Im Gespräch mit Promiflash erzählte er, wie stolz er auf seinen Partner ist!

"Ich bin unfassbar stolz auf Nicolas. Ich sehe, wie viel Arbeit hinter der ganzen Show steckt und wie sehr er sich anstrengt", schwärmte der 31-Jährige im Promiflash-Interview. Doch nicht nur bei seinem Partner, auch bei der Gesellschaft erkennt Lars Fortschritte. "Viele Leute kommen auf mich zu und sagen, sie wären skeptisch gewesen, ob zwei Männer schön zusammen tanzen könnten", berichtete der Prince Charming-Sieger. Doch sie wurden nun eines Besseren belehrt. Dass Nicolas damit seine Message erfolgreich vermitteln konnte, macht den Wahlkölner ebenso glücklich wie die Tatsache, dass mit der Teilnahme ein großer Traum in Erfüllung gegangen sei.

Und auch Nicolas scheint während der Show in Gedanken oft bei seinem Freund zu sein. Vor drei Wochen hatte er nach seiner Tanzperformance eine Liebeserklärung in die Kamera gesprochen und den Rothaarigen damit zu Tränen gerührt. Mit seinen Worten hatte er Lars am 18. Todestag von dessen Mutter Kraft gespendet.

Anzeige

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann an Silvester 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de