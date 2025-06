So geht es Nicolas Puschmann nach Brust-OP und Fettabsaugung

Nicolas Puschmann (34) hat sich auf seinem Instagram-Account mit einem Update nach seinen jüngsten ästhetischen Eingriffen gemeldet. Der Reality-TV-Star, bekannt aus Prince Charming, berichtete über die Ergebnisse seiner Liposuktions-OP an Kinn und Jawline sowie seiner vierten Brustoperation. "Tag acht nach meiner Lipoplastik-OP", schrieb der 34-Jährige und zeigte in einem Reel offen die Fortschritte und Nachwirkungen seiner Eingriffe. Unter anderem kämpft Nicolas derzeit noch mit Schwellungen und Taubheitsgefühlen. "Die Bandage am Kopf kann ich ab heute abnehmen, aber nachts trage ich sie sicherheitshalber noch", verriet er in dem Beitrag.

Die Brustoperation, zu der er ebenfalls Stellung bezog, sei aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen mit Gynäkomastie notwendig gewesen. Dieses Mal wurden seine Nerven verödet und überschüssiges Drüsengewebe entfernt, da er bislang unter Schmerzempfindlichkeit und weiteren Unannehmlichkeiten litt. Auch wurden Verbesserungen an seiner Brust vorgenommen, wie das Absaugen von Fett in einem Bereich. Die Ergebnisse verarbeitet Nicolas mit Humor, erklärte aber, dass der Heilungsprozess, vor allem der Brust, noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen werde. Er trägt weiterhin eine spezielle Korsage zur Stabilisierung.

Schon vor einer Woche hatte Nicolas auf Instagram verraten, wie lange ihn das Thema Gynäkomastie schon begleitet. Bereits als Kind litt der Reality-TV-Star unter der Vergrößerung des Brustdrüsengewebes und erlebte Hänseleien und verletzende Kommentare. "Als Kind hatte ich größere Brüste als meine Mitschülerinnen. Mein Vater hat Witze gemacht, andere nannten meine großen Nippel 'Treckerventile'", erinnerte sich der Influencer damals. Nach mehreren schmerzhaften Eingriffen bereitete die Brust aber weiter Probleme. Besonders belastend: "Wenn jemand meine Brustwarzen berührt hat, ging 'ne Art Stromschlag durchs ganze Nervensystem. Ziemlich unsexy. Ich hab das zwei Jahre lang einfach hingenommen", plauderte Nicolas aus.

