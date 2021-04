Erfreuliches Liebes-Update von Bibiana Steinhaus! Fußball-Fans ist das Gesicht der Bad Lauterbergerin bestens bekannt: Seit Anfang der 2000er war sie als Schiedsrichterin tätig und blickt auf große Erfolge zurück. Bibiana ist die erste Frau, die im deutschen Männer-Profifußball Spiele leitete. Im Sommer beendete sie ihre aktive Karriere und ist seitdem als Video-Schiri tätig. Nun gibt es tolle News aus ihrem Privatleben: Die 42-Jährige hat ihren Lebensgefährten Howard Webb geheiratet.

Das bestätigte Bibiana gegenüber Bild. "Ja, es stimmt. Wir haben in der letzten Länderspielpause geheiratet und sind sehr glücklich." Aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage habe das Paar sich nur zu zweit das Jawort gegeben. "Nicht einmal Trauzeugen waren gestattet. Flitterwochen gab es natürlich auch noch nicht", gab die gelernte Polizeibeamtin preis.

Damit sind Howard und Bibiana nach fast fünf Jahren Beziehung endlich Mann und Frau. Was sich vorerst aber nicht ändert, sind ihre Wohnorte: Das frisch vermählte Ehepaar führt auch weiterhin eine Fernbeziehung. Howard wohnt in New York, Bibiana in Hannover.

Getty Images Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus

Getty Images Bibiana Steinhaus, 2015

Getty Images Howard Webb, Fußballschiedsrichter

