Prinz Marcus von Anhalt (54) kriecht zu Kreuze! In der ersten Folge sorgte der Adoptiv-Royal für den bisher größten Eklat in der diesjährigen Promis unter Palmen-Staffel: Nach einem alkoholreichen Abend machte der Unternehmer massiv schwulenfeindliche Aussagen. Vor allem die offen homosexuell lebende Katy Bähm (27) war zutiefst geschockt von Marcus' Haltung. Am Morgen nach dem Drama suchte dieser allerdings noch einmal nüchtern das Gespräch mit dem Queen of Drags-Star!

"Sorry für mein Benehmen gestern. Aber ich bin, wie ich bin, ich kann mich nicht ändern. Das ist mein Charakter, und wenn ich betrunken bin, multipliziert sich das mit der Unendlichkeit. Und wenn man dann meint, man muss mir eine Meinung eintrichtern, die ich nicht habe, dann werde ich aggressiv", versuchte er sein Verhalten zu rechtfertigen. Er habe zwar auch Freunde, die schwul sind, das müsse ihm aber ja nicht gefallen. "Ich kann deine Einstellung nicht ändern, aber ich werde nicht akzeptieren, dass du sagst, wir sind keine normalen Menschen, weil du bist nicht jemand, der entscheiden kann, was normal ist und was nicht", machte die Dragqueen ihren Standpunkt noch einmal deutlich.

Katy ließ es sich außerdem nicht nehmen, dem 54-Jährigen mitzugeben, dass er sich mit den homophoben Äußerungen keinen Gefallen getan habe: "Deine schwulen Freunde können jetzt auch sagen, mit was für einem Arschloch sind wir befreundet? Schraub ein bisschen zurück, auch dir selbst zuliebe", schloss die Reality-Diva ab.

SAT.1 Katy Bähm, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

ActionPress Katy Bähm im November 2019 in Berlin

