Schildkröten-Schuss: Prinz Marcus muss Geldstrafe zahlen!

Das hat bittere Konsequenzen! Prinz Marcus von Anhalt (57) teilte im August vergangenen Jahres ein Video, das alle Tierliebhaber aufschreien ließ: Aus kurzer Distanz schoss er einen Fußball auf eine Schildkröte und verkündete stolz, ein neues Spiel erfunden zu haben. Besonders lustig fand das Netz das nicht. Die Tierschutzorganisation PETA erstattete sogar Anzeige wegen Tierquälerei. Und das wird für Marcus jetzt richtig teuer!

Wie RTL nun erfahren haben will, soll das Strafverfahren nun richtig in Gang kommen. Gegen Marcus liegt mittlerweile wohl ein Strafbefehl vor. Der kommt einem Urteil gleich und der Adoptiv-Prinz muss zahlen – und zwar die saftige Summe von etwa 400.000 Euro. Auf Anfrage des Senders zeigt der sich aber unbeeindruckt: "Ich zahle natürlich nicht!" Für PETA hingegen käme eine Geldstrafe einem großen Sieg gleich. "Dieses Strafmaß ist ein Meilenstein für den Tierschutz und absolut angemessen, denn die Schildkröte hat erhebliche Qualen erlitten", erklärt ein Vertreter in einem offiziellen Statement.

Nachdem die Aktion im Netz einen regelrechten Shitstorm losgetreten hatte, meldete sich Marcus selbst zu Wort. Doch von Reue keine Spur. Er erklärte seinen Instagram-Followern, er habe bewusst auf die sogenannten Hornplatten des Reptils gezielt. "Die Hornplatten sind gefühllos. Da heißt, dass die Schildkröte direkt auf dem Panzer nichts spürt", meinte der 57-Jährige. Dem Tier habe der Schuss also nichts ausgemacht.

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt, Reality-TV-Star

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im Mai 2009 in Frankfurt

