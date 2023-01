Krieg beendet? Bushido feierte Halloween mit Prinz Marcus

Bushido (44) und Prinz Marcus von Anhalt (56) scheinen sich wieder versöhnt zu haben. 2013 geriet der Rapper mit dem Realitystar in einen heftigen Streit. Er beleidigte den Adoptiv-Prinzen und erzählte seinen Fans, dass Marcus ihm dann sogar mit gewaltigem Ärger gedroht habe. Doch fast zehn Jahre später scheinen die beiden sich wieder besser zu verstehen: Bushido feierte sogar Halloween mit Marcus.

In ihrer Dokumentation "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" erzählt Bushido, dass er und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) auf der Party von Marcus in Dubai eingeladen waren. "Er hat uns eingeladen", meint der Musiker lachend. Die Einladung verschickte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer über die gemeinsamen Freunde Ina (33) und Dennis Aogo. "Ina hat diese Einladung weitergegeben an Anna-Maria. Sie hat mir das geschickt: 'Du wirst nicht glauben, wer uns eingeladen hat – Prinz Marcus will, dass wir vorbeikommen.' [...] Dann nehmen wir die Einladung doch einfach mal an", erinnert er sich. Wie sie nun zueinanderstehen, erzählt er aber nicht.

Für die Party sah sich Bushido schließlich seinem persönlichen Albtraum gegenüber: Hallooween-Kostüme. Gemeinsam mit Anna-Maria ging es in ein spezielles Geschäft für Verkleidungen. "Ich glaube, das wird das erste Halloween, das ich feiern werde und das Problem ist nur – da bin ich bis jetzt mein Leben lang dran vorbeigekommen – ich muss mich verkleiden", sagt er verzweifelt.

Thomas Burg / ActionPress Bushido im Dezember 2021

ActionPress Prinz Marcus von Anhalt im November 2017 in Oberhausen

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

