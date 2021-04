Diese Promis unter Palmen-Szenen dürften nicht nur die Star-Kandidaten zutiefst erschüttert haben! Heute Abend flimmerte endlich die erste Folge der lang ersehnten zweiten Staffel der Sat.1-Realityshow über die Fernsehschirme. Doch statt seichter Unterhaltung bekamen die Zuschauer einen inhaltlich ziemlich schweren Brocken geboten. Nach einem gemeinsamen Abendessen ließ ein offensichtlich ziemlich angetrunkener Prinz Marcus von Anhalt (54) homophobe Bemerkungen vom Stapel!

Der Möchtegern-Royal hatte offenbar das dringende Bedürfnis, der offen homosexuell lebenden Dragqueen Katy Bähm (27) seine schwulenfeindliche Haltung auf geschmackloseste Art und Weise mitzuteilen: "Es ist eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Da stehe ich zu – basta! Du kannst ein Travestiekünstler sein. Stehe ich drauf, finde ich geil, aber du musst Frauen f*****. Wenn ich sage, schwul sein ist scheiße, dann ist das so für mich." Während der Cast komplett in Schockstarre verfiel, wusste die Queen of Drags-Teilnehmerin zunächst auch gar nicht, was sie auf diese Frechheit erwidern soll. Im Sprechzimmer brach sie dann allerdings zusammen: "Ich war wirklich geschockt und sprachlos. Ich habe so etwas genug in meinem Leben ertragen müssen. Ich bin nicht hier, um mir so etwas anzuhören. Es macht mich so wütend, dass ich den Mund nicht direkt aufgemacht habe."

Einer machte allerdings sofort seinen Mund auf: Willi Herren (45)! Der Ballermannsänger konnte und wollte die Aussagen nicht einfach im Raum stehen lassen. "Bei allem Respekt. Das hast du nicht zu sagen! Leute, so etwas darf man nicht totschweigen. Ich habe gerade einen schwulen Freund verloren. Das tut mir weh, das zu hören." Er habe es selber schon mitbekommen, wie Bekannte für ihre Sexualität diskriminiert worden wären. "Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Mein Appell an draußen: Nicht die Fresse halten, Zähne auseinander und nicht drüber hinwegsehen", schloss der TV-Star ab.

