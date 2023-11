Irre Protz-Hochzeit in Dubai: Prinz Marcus hat geheiratet!

Prinz Marcus von Anhalt (56) überrascht mit Liebesnews! Bereits seit 20 Jahren ist er mit seiner Freundin Masume zusammen. Die 46-Jährige hält immer zu dem Möchtegern-Adeligen und steht ihm auch in schweren Zeiten während seiner zahlreichen Skandale bei. Nun hat sie sich für immer an den Unternehmer gebunden: Prinz Marcus und seine Freundin haben geheiratet – und zwar ganz pompös in Dubai!

"Wir sind sehr glücklich. Es war ein tolles Fest mit 6.000 Gästen und einem riesigen Verkehrsaufkommen, das alles lahmgelegt hat", schwärmt er gegenüber Bild. Nach 20 Jahren sei eine Heirat längst überfällig gewesen – auch für Tochter Shanaya sei das schön: "Wir sind jetzt eine richtige Familie." Geheiratet wurde auf dem Wüsten-Anwesen des Rotlichtkönigs Al Bariri – inklusive riesiger Bühne in Totenkopfoptik und einem Laufsteg.

Seine langersehnte Hochzeit hat sich Marcus deshalb auch einiges kosten lassen. "Hat mich 2,2 Mio. Euro gekostet. Es hat sich aber gelohnt. Wir haben nicht nur Eheringe, sondern auch Hochzeitsuhren. Beides hat noch mal 1,8 Millionen Euro gekostet", prahlt er. Für Masumes Hochzeitskleid mit 35 Meter langer Schleppe blätterte die Skandalnudel 32.000 Euro hin.

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im September 2009

© SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

