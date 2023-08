Fans entsetzt: Prinz Marcus schießt mit Ball auf Schildkröte

Da macht sich jemand erneut unbeliebt! Die TV-Bekanntheit Prinz Marcus von Anhalt (56) ist als Skandalnudel bekannt und machte sich mit seinen umstrittenen Aussagen und Aktionen bereits viele Feinde. Neben frauen- und schwulenfeindlichen Aussagen, scheint der Unternehmer nun auch mit Tierquälerei in Verbindung gebracht werden zu wollen. Weil er stolz eine Schildkröte quält, zeigen sich seine Follower im Netz absolut entsetzt!

In seiner Instagram-Story postet Marcus ein Video, das ihn in einem Garten zeigt. Mit Schwung schießt er einen Fußball auf eine im Gras liegende Wasserschildkröte. Diese zieht sich nach dem Aufprall in ihren Panzer zurück, während der umstrittene TV-Darsteller seinen Volltreffer zelebriert. Unter dem Post zeigen sich Nutzer entsetzt und schreiben: "Ein ganz toller Hecht bist du und ein super Vorbild für die Kids, Tiere zu quälen." Ein anderer findet: "Menschlich echt unterste Schublade." Ein weiterer Nutzer fordert, den 56-Jährigen für die "unnötige und armselige Aktion" zu canceln.

Der Möchtegern-Royal hatte bereits in der Vergangenheit für zahlreiche Skandale gesorgt. In der mittlerweile abgesetzten Spielshow Promis unter Palmen hatte er sich unter anderem extrem homophob geäußert. Der verantwortliche Sender Sat.1 hatte daraufhin in einem offiziellen Statement Abstand von den Aussagen des Skandaldarstellers genommen.

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im Mai 2009 in Frankfurt

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im September 2009

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt

