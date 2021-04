Maci Bookout (29) sorgt für Verwirrung! Der Reality-TV-Star wurde bekannt durch seinen Auftritt in der MTV-Show Teen Mom – wo die damals 16-Jährige während ihrer gesamten Schwangerschaft von Kameras begleitet wurde. Inzwischen ist die US-Amerikanerin 29 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Aber ist ihre Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Ein verdächtiger Post im Netz deutet darauf hin, dass Maci wieder schwanger ist!

Via Instagram veröffentlichte die Dreifachmama am Dienstag ohne weitere Erklärung ein Bild mit süßen Babyklamotten und einem Ultraschallfoto – auf den ersten Blick wirkt es wie ein klarer Fall: Maci erwartet wohl Baby Nummer vier! Aufmerksame Fans haben jedoch bemerkt, dass die Aufnahme ursprünglich gar nicht von Maci stammt, sondern von ihrer TV-Kollegin Izabella Tovar! Der "16 and Pregnant"-Star hatte seine dritte Schwangerschaft Anfang März mit demselben Schnappschuss verkündet. Aber was hat es dann mit Macis Aktion auf sich?

Entweder wollte die 29-Jährige ihre Fans nur hinters Licht führen – oder sie ist wirklich schwanger. So oder so besteht ihrerseits wohl Klärungsbedarf! Bisher hat sich Maci jedoch noch nicht zu dem ominösen Baby-Posting geäußert. Was denkt ihr: Ist sie schwanger oder nicht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / macideshanebookout Das Baby-Posting von Maci Bookout und Izabella Tovar

Instagram / izabella_tovar Izabella Tovar, bekannt aus "16 and Pregnant"

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout mit ihrem Partner Taylor und ihren drei Kindern

