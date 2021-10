Maci Bookout (30) sorgt erneut für Verwirrung. Die Teen Mom-Bekanntheit ist mittlerweile Mutter von drei Kindern. Doch zuletzt mutmaßten ihre Fans, dass die Familienplanung bei der 30-Jährigen noch nicht abgeschlossen ist. Maci teilte im Netz eine Aufnahme von Babyklamotten und einem Ultraschallbild – ließ allerdings offen, ob sie dabei ihre eigene Schwangerschaft verkündet oder die einer TV-Kollegin. Nun teilt sie erneut einen verwirrenden Post, der auf eine mögliche Schwangerschaft hindeuten könnte.

Glaubt man ihrem neuesten Instagram-Beitrag ist Maci aktuell mit Zwillingen schwanger. Doch ist dem wirklich so? In ihrer Story verlinkt sie zudem einen Artikel, in dem es darum geht, dass sie und ihr Mann Taylor McKinney keine weiteren eigenen Kinder haben wollen. Jedoch käme es für sie durchaus infrage, eines zu adoptieren. Was genau hinter ihrem verwirrenden Post steckt, verrät die US-Amerikanerin bisher nicht.

"Wieso postest du Zwillingsfotos?", fragt ein Follower in der Kommentarspalte auf Macis Account. "Nicht dein Ernst, du bekommst Zwillinge? Ich würde mich so für dich freuen, wenn das stimmt", schreibt ein weiterer. Andere hingegen sind genervt, da Maci in ihren Augen mit ihren Postings Clickbaiting betreibe.

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout mit ihrem Partner Taylor und ihren drei Kindern

Getty Images Maci Bookout im März 2016

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout, Reality-TV-Star

