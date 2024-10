Maci Bookout feiert 16. Geburtstag von Sohn mit großer Party

Die Teen Mom-Bekanntheit Maci Bookout (33) feierte am Sonntag den 16. Geburtstag ihres Sohnes Bentley mit einer besonderen Feier: Die stolze Mutter teilte auf Instagram herzliche Worte und Einblicke in die Party im WindStone Golf Club in Georgia. "Heute wirst du 16 Jahre alt! Happy Birthday an meinen Jungen, Bentley", schrieb Maci zu einem Video, das den Teenager bei seiner Party zeigt und fügte hinzu: "Du bist ein unglaublicher junger Mann, und ich danke Gott dafür, dass er mich zu deiner Mutter gemacht hat. Ich liebe dich, Bentley. Happy freakin’ Birthday!" Unter den Gästen waren auch Bentleys Vater Ryan Edwards und dessen schwangere Freundin Amanda Conner.

Die Feier bot den Gästen allerlei Highlights: Vom Glow Vibe Golf über Fotoboxen bis hin zu süßen Leckereien war für jeden etwas dabei. Maci bedankte sich herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben, diesen Tag unvergesslich zu machen. "Ein Hoch auf Kindheitsfreunde, die zu lebenslangen Freunden werden! Benny hat so viel Glück, euch in seinem Leben zu haben. Danke an alle, die diese Geburtstagsfeier zur besten überhaupt gemacht haben für ein Kind, das es wirklich verdient! Ohne euch hätte ich es nicht geschafft", freute sich Maci ebenfalls in dem Beitrag.

Maci wurde 2009 bekannt, als sie in der ersten Staffel von MTVs "Teen Mom" zu sehen war. Sie dokumentierte dort die Höhen und Tiefen des Mutterseins und die gemeinsame Erziehung mit Ryan. Heute ist sie mit Taylor McKinney verheiratet und teilt weiterhin Einblicke in ihr Familienleben in "Teen Mom: The Next Chapter". In diesem Sommer begleitete sie Bentley dabei, wie er das Autofahren lernte. Neben Schule, Wrestling und Baseball macht Bentley seine Mutter besonders stolz durch seine Fähigkeit, für andere da zu sein. "Es ist einfach seine Fähigkeit, für andere Menschen da zu sein", schwärmte Maci in einem Interview mit Us Weekly.

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout, ihr Sohn Bentley, ihr Partner Taylor, ihr Ex Ryan Edwards und dessen Freundin Amanda

Instagram / macideshanebookout Maci Bookout mit ihrem Sohn Bentley, Juni 2023

