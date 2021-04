Die Netzwelt trauert um Adam Perkins. 2015 gelang dem US-Amerikaner auf der Video-Plattform Vine ein viraler Hit. Dort hatte er ein lustiges Video mit dem Titel "Welcome to Chili's" geteilt. In dem Clip betritt er lediglich in einer Boxershorts ein Badezimmer mit den Worten "Hi, welcome to Chili's!" und traf damit offenbar den Humor der User. Über 26 Millionen Mal wurde das Video angeklickt. Nun macht Adam erneut von sich reden – allerdings anders, als man es sich wünschen würde. Der Social-Media-Star ist gestorben.

Diese traurige Nachricht teilte nun sein Zwillingsbruder Patrick auf Instagram mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild mit seinem Bruder schreibt er: "Mein Bruder, Adam Perkins, ist am vergangenen Sonntag, dem 11. April 2021, verstorben. Ich kann nicht einmal wirklich in Worte fassen, was dieser Verlust für mich bedeutet."

In seinem Beitrag beschreibt Patrick die besondere Beziehung, die er Adam hatte. "Ein Zwilling zu sein, ist ein sehr zentraler Teil meiner Identität. Es ist alles, was ich kenne. Und ich ringe um Worte, um zu erklären, wie es für mich sein wird, in dieser Welt ohne ihn zu leben – meinen besten Freund", heißt es unter anderem. Woran sein Twin starb, lässt Patrick offen. Adam wurde 24 Jahre alt.

Instagram / adam___perkins Adam Perkins, März 2021

Instagram / adam___perkins Adam und Patrick Perkins

Instagram / adam___perkins Social-Media-Star Adam Perkins

