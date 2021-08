Endlich gibt es Gewissheit. Mitte April wurde bekannt, dass der Webstar Adam Perkins im Alter von nur 24 Jahren verstorben ist. Das teilte damals sein Zwillingsbruder Patrick mit: In einem rührenden Beitrag beschrieb er die besondere Beziehung zu dem Rotschopf – woran dieser starb, ließ er jedoch offen. Über drei Monate später gibt es jetzt aber endlich genaue Informationen zur Ursache von Adams Tod.

Wie People berichtet, starb Adam am 11. April infolge eines gefährlichen Drogencocktails. Laut dem Autopsiebericht, der dem Magazin vorliegen soll, seien in dem Blut des US-Amerikaners verschiedene Rauschmittel nachgewiesen worden. Doch nicht nur die Mischung, sondern auch die Menge habe zu seinem Tod geführt. Die Rede war von einer "versehentlichen Überdosis."

Adams Fans, Freunden und Familie fällt es immer noch sehr schwer, den Verlust zu begreifen. Sein Bruder schrieb in einem Instagram-Beitrag: "Ein Zwilling zu sein, ist ein sehr zentraler Teil meiner Identität. Es ist alles, was ich kenne. Und ich ringe um Worte, um zu erklären, wie es für mich sein wird, in dieser Welt ohne ihn zu leben – meinen besten Freund."

Anzeige

Instagram / adam___perkins Adam Perkins, März 2021

Anzeige

Instagram / adam___perkins Adam und Patrick Perkins

Anzeige

Instagram / adam___perkins Adam Perkins, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de