Sie kennt sich jetzt ja schon etwas aus: Nicht mal ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes verkündeten Marie Nasemann (32) und ihr Verlobter Sebastian Tigges nun, dass sie erneut Eltern werden. Bei Kind Nummer zwei kann die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf ihre reichen Erfahrungen aus der ersten Schwangerschaft zurückgreifen. Jetzt verriet sie ihren Fans, welchen Momenten sie besonders entgegenfiebert.

"Ich freue mich darauf, ein bisschen zu wissen, was kommt", erzählte Marie im Podcast "Drei ist 'ne Party", den sie gemeinsam mit Sebastian produziert. Vor allem hoffe sie auf die Chance, alles etwas einfacher und entspannter hinzubekommen als beim ersten Mal, lachte die 32-Jährige. Doch auch ein ganz intimer Moment könnte diesmal noch besser klappen: "Ich freu mich zum Beispiel total aufs Stillen. Obwohl das am Anfang so ein Pain war beim letzten Mal, freue ich mich jetzt richtig darauf." Mittlerweile habe sie da den Dreh nämlich raus, war sich Marie sicher.

Das ganz große Highlight erwarte sie aber erst nach der Schwangerschaft, strahlte das Model. Schließlich wird ihr kleiner Sohn bald ein großer Bruder sein: "Dann zu sehen, wie die beiden miteinander sein werden, wird auf jeden Fall sehr spannend."

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Verlobter Sebastian Tigges im Januar 2021

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Ehemann Sebastian

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de