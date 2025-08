Marie Nasemann startete nach Trennung eine Traumatherapie

Marie Nasemann (36) hat nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Sebastian Tigges schwierige Wochen hinter sich. Das Model offenbart nun, dass es mit emotionalen Herausforderungen zu kämpfen hatte und eine Therapie begonnen habe. "Der Juli war mental kein leichter Monat. Der Start meiner Traumatherapie hat Ende Juni ganz schön viel an die Oberfläche gespült und einige mentale Begleiterscheinungen mit sich gebracht, die nicht leicht waren", schreibt Marie in einem Instagram-Post.

Trotz der emotionalen Herausforderungen betont Marie auch die positiven Momente, die ihr der vergangene Monat bescherte. Sie teilt Bilder von Erlebnissen wie einem Besuch im Berghain, Secondhand-Shopping und mexikanischen Abenden mit Freundinnen. "Umso dankbarer bin ich für glückliche Momente, die es im Juli trotzdem gab. Dreharbeiten an zwei verschiedenen Projekten, die großen Spaß machen/gemacht haben, stundenlanges Tanzen im Berghain und so viele aufbauende Gespräche mit meinen Freundinnen, die einfach mein Ein und Alles sind", schwärmt sie weiter.

Bereits vor zwei Wochen hatte Marie ihren Fans ganz offen von ihren inneren Kämpfen berichtet. In einem bewegenden Instagram-Video erklärte sie: "Monate der Ups und Downs sind vergangen. Und die Traurigkeit kommt immer wieder. In Wellen." Trotz der schwierigen Zeiten fand sie klare Worte und zeigte, dass sie dennoch nach vorne schauen wolle: "Ein neuer, ganz anderer Lebensabschnitt beginnt, und alles hat so kommen sollen."

IMAGO / APress International Marie Nasemann, Model

IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

IMAGO / Future Image Marie Nasemann, Model