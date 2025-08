Nach Trennung: So denkt Marie Nasemann über weitere Kinder

Marie Nasemann (36) ist bereits Mutter von zwei Kindern. Nun hat sie ihre Fans mit einer unerwarteten Ankündigung überrascht: Nachdem sie im Mai das Ende ihrer Ehe mit Sebastian Tigges bekanntgegeben hatte, lässt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun auf Instagram bei einer Fragerunde mit ihren Überlegungen zur weiteren Familienplanung aufhorchen: Ein drittes Baby schließt sie im Rahmen einer neuen Beziehung nicht aus. Unter einer Bedingung könne sie sich ein drittes Kind vorstellen: "Nur mit einer Person, die mindestens 50 Prozent der Care-Arbeit übernimmt oder viel Geld hat." Augenzwinkernd fügte sie hinzu, dass sie selbst nicht mehr viel Lust habe, die gesamte Arbeit allein zu tragen.

Mit Sebastian, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter hat, versteht sich Marie wohl nach wie vor gut. Die beiden Elternteile scheinen sich trotz der veränderten Umstände in ihrer neuen Rollenverteilung zu arrangieren. Das sieht man unter anderem daran, dass sie trotz ihrer Trennung ihren gemeinsamen Podcast "Family Feelings" fortsetzen. Mit den Worten "Nicht mehr so viel Bock auf viel Care-Arbeit plus so viel Arbeit parallel" setzt sie eine klare Botschaft, die verdeutlicht, dass die Influencerin ganz genau weiß, was sie für sich und ihre Kinder in Zukunft will. Für Marie liegt der Fokus nun auf einer gerechteren Aufteilung der Verantwortung, sollte sie eines Tages einen neuen Partner finden.

Nach der Trennung hat Marie offen über die Veränderungen in ihrem Leben gesprochen. Sie berichtete, dass der Umzug in eine neue Wohnung ein Erfolg für die Familie war und die Kinder sich schnell eingelebt haben. Ihren neuen Lebensabschnitt umschreibt das Model mit spürbarem Optimismus und scheint mit ihrer Entscheidung zufrieden. Ihren endgültigen Umzug erlebte sie laut eigener Aussage "null emotional". Nichtsdestotrotz wolle sie die "mentalen Begleiterscheinungen" in einer Traumatherapie aufarbeiten, wie sie via Instagram verriet. Marie lebt mit ihren Kindern nun also in einem neuen Zuhause, das sie alle als angenehm empfinden. Die Fürsorge und das Wohl ihrer Kinder stehen für die ehemalige "GNTM"-Kandidatin, die oft sehr private Einblicke mit ihren Fans teilt, weiterhin im Vordergrund.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Nasemann bei der Premiere von "Der Gesang der Flusskrebse" im August 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Kind