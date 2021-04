Tolle News von Marie Nasemann (32)! In letzter Zeit waren es eher die schweren Themen, mit denen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter Sebastian Tigges für Schlagzeilen gesorgt hatten: Um anderen Betroffenen zu helfen, sprach die Mutter eines Sohnes sehr offen über eine Fehlgeburt, die auch ihre Beziehung gefährdet hatte. Doch jetzt steht fest, dass ihr Kleiner endlich ein Geschwisterchen bekommt. Denn Marie ist erneut schwanger.

Dabei hatten sie eigentlich geplant, mit weiterem Nachwuchs noch ein wenig zu warten, wie Marie und Sebastian in ihrem Podcast "Drei ist 'ne Party" verrieten. "Ja gut, jetzt bist du schwanger im vierten Monat. Wohlgemerkt: Unser Sohn ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Der wird am 17. April ein Jahr alt", schilderte der baldige zweifache Vater die Lage. Und das Model pflichtete ihm bei: "Wir haben also genau das Gegenteil gemacht, statt ein Einzelkind zu haben, haben wir sehr schnell noch mal gezeugt."

Auch die sozialen Medien habe sie durch ihre Mamarolle ganz neu kennengelernt, berichtete Marie im vergangenen Jahr auf Instagram: Das ständige Bedürfnis, auch intime Momente mit der Welt zu teilen, erzeuge einen gewissen Druck. Auch negative Nachrichten, die sie auf diesem Wege erreichen, würden zu dem Gefühl beitragen, erzählte sie.

