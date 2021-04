Was für ein Schock! Obwohl das Tattoo-Model Sarah Sabbath die vielen bunten Kunstwerke auf seiner Haut liebt, kann der Wunsch nach immer mehr Tinte unter der Haut ganz schön gefährlich werden. Besonders empfindliche Stellen am Körper tätowieren zu lassen, stellt ein Risiko dar. Jetzt erzählt die 26-Jährige von der Einfärbung ihrer Augäpfel, bei der ihr Tätowierer pfuschte und sie infolgedessen ihr Sehvermögen verlor.

"Als ich mir die Augen hab machen lassen, hat der Typ nicht genug isotonische Kochsalzlösung hineingemischt. Es war zu viel Tinte drin [...] also wurde ich blind von meinen Augen-Tattoos", verriet Sarah nun in einem Videointerview mit Truly und fügte hinzu, dass es sie sehr deprimiert habe. Nach einem Besuch beim Augenarzt seien ihre Augen inzwischen besser geworden – dennoch belaste es sie sehr. "Ich bereue es nicht, dass ich meine Augen habe machen lassen", erklärte die 26-Jährige. Ähnliches passierte im vergangenen Februar dem polnischen Model Aleksandra Sadowska: Sie ließ sich die Augäpfel schwarz tätowieren und ist nun blind.

Für ihre Tattoos hat die Texanerin inzwischen umgerechnet fast 3.300 Euro ausgegeben. "Für mich war es ein Weg, mich selbst zu finden, und der Schmerz, den ich ertragen habe, hat mich in meinem Selbstwertgefühl gestärkt", erzählt Sarah. In ihrer Schulzeit sei sie viel gemobbt worden, weil sie buschige Augenbrauen und behaarte Beine hatte. Aufgrund ihrer Tätowierungen fühle sie sich jetzt jedoch mehr wie sie selbst. Deswegen würde sie keines ihrer Körperkunstwerke bereuen, begründet sie ihre Einstellung.

Anzeige

Instagram / sarahsabbath Sarah Sabbath, Tattoo-Model

Anzeige

Instagram / sarahsabbath Tattoo-Model Sarah Sabbath im Juni 2020

Anzeige

Instagram / sarahsabbath Tattoo-Model Sarah Sabbath im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de