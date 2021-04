Im Alter von neun Jahren erhielt Lana Sander die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Ihr erschöpfender Kampf gegen die tückische Krankheit zwang die Augsburgerin jedoch nicht in die Knie. Im Gegenteil: Durch Fotos und Videos mit regelmäßigen Updates aus ihrem Leben inspirierte das sterbenskranke Mädchen viele Menschen. Am 19. April meldete sich ihre Mutter mit schockierenden Nachrichten bei den Fans. Lana hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Unter den Beileidsbekundungen sind nun auch einige von prominenten Fans der Bloggerin.

Der Tod des jungen Webstars stieß im Netz auf große Anteilnahme. In seiner Instagram-Story erinnert Pietro Lombardi (28) jetzt an die Verstorbene mit einem Video, in dem sie seinen Hit "Kämpferherz" singt. Mit den Worten "Ruhe in Frieden. Du wunderschöner Engel", verabschiedet sich der Sänger von Lana. Dass sie ein musikalischer Mensch war, hatte die Schülerin zuvor schon oft bewiesen. Rapper Kool Savas (46) stattete seinem kranken Fan im März sogar einen Besuch ab und performte persönlich für die begeisterte Hobbysängerin.

Vielen weiteren Stars geht der Tod der trotz ihrer Erkrankung stets lebensfroh gebliebenen 12-Jährigen jetzt nahe. Auch Influencerin Citamaass (33), Reality-TV-Star Janine Pink (34) und Webstar Isabel Kraus würdigen die tapfere Kämpferin in der Kommentarspalte des Postings, in dem ihre Mutter die traurige Todesnachricht verkündete. Darüber hinaus findet noch ein ehemaliger DSDS-Gewinner berührende Worte. Severino Seeger (34) schreibt: "Wir bleiben für immer mit dir verbunden, kleiner Engel."

Instagram / lanas.live Julia und Lana Sander

Instagram / lanas.live Lana Sander, 2021 in Augsburg

Instagram / lanas.live Lana Sander

