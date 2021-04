Aufgrund der Pandemie mussten alle großen Preisverleihungen in den vergangenen Monaten vollkommen anders stattfinden, als man es gewohnt war. Ob die BAFTAs, die SAG Awards oder auch die anstehenden Oscars – entweder werden den Promis ihre Trophäen lediglich via Videoanruf verliehen oder das Event muss zumindest mal ohne Publikum auskommen. Ganz anders sieht es bei den diesjährigen Brit Awards aus: Stolze 4.000 Gäste dürfen vor Ort anwesend sein.

Wie Daily Mail berichtet, müssen die Zuschauer nicht einmal Masken tragen und auch auf keinerlei Abstandsregeln achten. Um bei der Musikpreisverleihung am 11. Mai in der O2 Arena in London dabei zu sein, ist nur ein negatives Testergebnis nötig. Außerdem müssen sich alle Teilnehmer im Nachhinein testen lassen. Die Brit Awards sind Teil des Government’s Events Research Programme, durch das die britische Regierung herausfinden will, inwieweit Lockerungen im Bereich Live-Events trotz Coronapandemie möglich sind.

2.500 der insgesamt 4.000 Plätze sollen dabei an Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen gehen. "Es war ein langes und schwieriges Jahr für uns alle. Ich bin begeistert, dass der Abend die Helden ehrt, die sich während dieser Zeit so gut um uns gekümmert haben und es immer noch tun", betonte Dua Lipa (25), die während der Brit Awards live performen wird.

Getty Images Anne Marie, Hailee Steinfeld und Courtney Love bei den Brit Awards, 2020

Getty Images Dua Lipa bei den American Music Awards, 2020

