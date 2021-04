Was erwartet die Zuschauer von Para – Wir sind King? Die neue TNT-Serie dreht sich um das Leben von vier Freundinnen aus dem Berliner Bezirk Wedding, deren Alltag durch einen skurrilen Fund komplett auf den Kopf gestellt wird. Produziert wurde das aktuelle TV-Spektakel von den Machern von 4 Blocks – gibt es Parallelen? Und wie nah kommt die neue Serie eigentlich der Realität? Promiflash hat nachgehakt!

Eine der Personen, die definitiv eine Antwort auf diese Fragen haben dürfte, ist Hauptdarstellerin Roxana Samadi alias Rasaq. "Ich würde sagen, dass alle Aspekte, die die Mädels so ausmachen, sehr realitätsnah sind", verriet die Schauspielerin gegenüber Promiflash. So haben die Mädchen neben ihrem Schulabschluss auch mit Problemen in der Familie, Streitigkeiten und der Liebe zu kämpfen. "Es ist einfach dieses ständige Hin und Her zwischen ich bin erwachsen und ich bin Kind", erklärte Roxana. Das Publikum darf also auf eine volle Ladung Leben gefasst sein.

Nicht nur den Fans dürften einige Szenen in der Serie bekannt vorkommen – auch Roxana erkennt viele Gemeinsamkeiten zu ihrem Privatleben: "Die Verlustangst, die Rasaq prägt, kann ich extrem nachvollziehen!" Doch auch zum Vorgänger "4 Blocks" bestehen Parallelen. "Ich würde sagen, Para spielt im 4-Blocks-Universum. Das ist wie bei Marvel. Gleiches Universum, andere Story", stellte Roxana klar. Sogar einige bekannte Schauspieler tauchen in der neuen Serie auf.

Warner Media Szene aus "Para – Wir sind King"

Instagram / roxanasamadiahadi Roxana Samadi, Schauspielerin

Warner Media Szene aus "Para – Wir sind King"

