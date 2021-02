Werden sie an ihren riesigen Erfolg anknüpfen? Mit 4 Blocks landeten die Macher der TNT-Actionserie einen echten Hit und räumten 2018 sogar mehrfach den Deutschen Fernsehpreis ab. Gespannt verfolgten die Fans in drei Staffeln das Leben von Gangsterboss Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), seinem Bruder Abbas (Veysel Gelin) und ihre Clan-Machenschaften in Berlin. Entsprechend groß war das Entsetzen, als 2019 die letzte Folge der Serie über die Bildschirme flimmerte. Jetzt gibt es allerdings bombastische Neuigkeiten: Die "4 Blocks"-Macher bringen eine neue Serie raus!

Am 22. April soll "Para - Wir sind King" erscheinen, wie DWDL berichtet. Die neue Serie spielt ebenfalls in der deutschen Hauptstadt. Dieses Mal geht es allerdings um vier Freundinnen, die im Berliner Bezirk Wedding aufgewachsen sind. Ein ganz besonderer Fund stellt das Leben der Clique plötzlich auf den Kopf. Die Mädels haben dadurch einerseits Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben, andererseits gerät ihre Freundschaft in Gefahr.

Anke Greifeneder, Vice-President im Bereich der TNT-Produktionen und damit verantwortlich für die Serie, erklärt: "In 'Para - Wir sind King' begegnen wir der Lebensrealität von vier Freundinnen, denen das Leben wenig verspricht, in einem Moment jedoch die große Chance bietet." Die erste Staffel wird aus sechs Folgen bestehen, die jeweils knapp eine Stunde umfassen. Immer donnerstags um 21:00 Uhr können die Zuschauer bei TNT Serie die Abenteuer der vier jungen Frauen verfolgen.

Getty Images Kida Khodr Ramadan, "4 Blocks"-Schauspieler

Wiese/face to face/ActionPress Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin in "4 Blocks"

ActionPress Michael Mittermeier mit dem "4 Blocks" Team Kida Khodr Ramadan, Richard Kropf, Veysel Gelin und Marv

