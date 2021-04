Ist Luisa Krappmann auch im Alltag so freizügig unterwegs? Die Blondine mischt die Männer-Villa bei Temptation Island ordentlich auf. Bereits zu Beginn der Sendung kündigte sie an, keine Tabus zu haben. Und tatsächlich: Bereits in den ersten Tagen sorgte die Beauty mit ihrem aufreizenden Verhalten für Furore. Unter anderem zog die Single-Lady die Blicke der Männer mit einer wilden Knutsch-Show mit Mitstreiterin Shirin Mauch und Twerk-Einlagen auf sich. Aber wie ist Luisa abseits der Show so drauf? Promiflash hat nachgefragt!

"Ich war schon immer sehr freizügig und habe das auch nie versteckt", verriet Luisa im Promiflash-Interview. Deshalb mache sie schon seit einem halben Jahren OnlyFans – auf der Erotik-Plattform könne sie sich so zeigen, wie sie wirklich ist. "Ich darf sexy und provokant sein, ohne dass es direkt gesperrt wird", berichtete die 19-Jährige. Dennoch habe sie klare Prinzipien: "Mein Content ist immer 100 Prozent sexy, erotisch und provokant. Aber niemals porno." Damit würde der Reality-TV-Star sich nicht wohlfühlen.

Luisas Eltern hätten absolut kein Problem damit, dass ihre Tochter OnlyFans nutze: "Meine Familie wird immer hinter mir stehen, weil sie mich lieben. Das Wichtigste ist, dass ich mir selbst treu bleibe und einfach glücklich bin." Sogar andere Frauen würden meist positiv auf Luisas Tätigkeit reagieren. "Manche wollen sogar auch damit anfangen, wenn ich ihnen davon erzähle", plauderte die TV-Bekanntheit aus – schließlich sei OnlyFans kein Tabuthema mehr.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Influencerin

Anzeige

TVNOW Fabio De Pasquale und die "Temptation Island"-Verführerinnen

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de