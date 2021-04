Fabio De Pasquale weiß nicht, wie ihm geschieht! Der SixxPaxx-Trainer hinterging seine Freundin Marlisa in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal – deshalb soll er nun bei Temptation Island seine Treue beweisen. Doch mit den Versuchungen, die dort lauern, hätte der Muskelmann vermutlich selbst nicht gerechnet: Luisa Krappmann und Shirin Mauch ziehen vor Fabio eine wilde Show ab!

In seinem Zimmer trifft der Beau die beiden Verführerinnen und Julia Natalie an – offenbar hat das Trio eine Überraschung für den Casanova vorbereitet. Zuvor hatte Fabio den Girls wohl Spitznamen gegeben: Vanilla, Tiramisu und Schokolade. "Weil Vanille und Tiramisu besonders gut zusammen schmecken, haben wir uns gedacht, dass es jetzt ein schönes Sorbet für dich gibt", kündigt Luisa an und tauscht schon wenig später heiße Küsse mit Shirin auf Fabios Bett aus. "Leidenschaftlich", stammelt er, während er von Julia mit Streicheleinheiten verwöhnt wird.

Anscheinend meinen die Mädels es gut mit dem 26-Jährigen: Er bekommt nämlich nicht nur eine heiße Show zu sehen, sondern wird auch noch mit Weintrauben gefüttert. Gekrönt wird das Spektakel, als Fabio Luisa einen kräftigen Klaps auf den Po gibt – anscheinend sehr zu dessen Gefallen. "Er hatte eine Beule in der Hose", stellte Shirin rückblickend fest.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Fabio De Pasquale und die "Temptation Island"-Verführerinnen

Anzeige

TVNOW Fabio De Pasquale (r.) und Luisa Krappmann

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

Anzeige

Wie findet ihr Fabios Reaktion auf Luisa und Shirins Aktion? Na ja, nicht so schlimm. Das war schon ziemlich drüber! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de