Wer schon immer mal wissen wollte, wie Pie schmeckt, der wird ab sofort auf seine Kosten kommen: Der Sänger Pietro Lombardi (28) überrascht seine Fans jetzt mit einer völlig neuen, leckeren Geschäftsidee! Nachdem der einstige DSDS-Sieger mit mega-erfolgreichen Singles wie "Señorita" die Herzen eroberte, will er nun schauen, ob die Liebe seiner Fans auch durch den Magen geht: Pietro bringt sein eigenes Eis auf den Markt!

Ganz aufgeregt verrät der Sänger in einem Video auf Instagram die Neuigkeiten, auf die seine Follower lange warten mussten: Leute, es ist raus! Bald wird es in Zusammenarbeit mit IceCreamUnited mein eigenes Eis in der Sorte 'Lemon Pié' überall im Handel zu kaufen geben!", freut er sich. Der Name der Eiskreation, die nach Käsekuchen mit Keksteigstückchen und Zitronensoße schmecken soll, kommt wohl nicht von ungefähr: "Pie", zu Deutsch "Kuchen" ist offensichtlich eine lustige Anspielung auf den Spitznamen des Sängers.

Leckermäuler, die die neue Sorte probieren wollen, müssen sich allerdings noch etwas gedulden – noch hat Pietro nicht verraten, wann es die neue "Edizione Lombardi" im Handel geben wird. "Genaues Datum und Infos folgen noch, aber jetzt wisst ihr Bescheid, worum es die ganze Zeit ging", lüftet der Sänger das lang gehütete Geheimnis. Über diese köstliche Idee seines Papas wird sich bestimmt auch Söhnchen Alessio freuen!

Pietro Lombardi im Juni 2020

Pietro Lombardi in der "Love Island"-Villa

Pietro Lombardi und Sohn Alessio Lombardi, November 2020

