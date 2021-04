Wie kann diese Frau schon 53 Jahre alt sein? Diese Frage stellen sich die Fans von Hollywood-Star Donna D'Errico (53) sicher nicht zum ersten Mal! Das US-amerikanische Model ist im Netz schon dafür bekannt, ihr unglaublich junges Erscheinungsbild zu präsentieren. Durch einen bewussten Lebensstil und einige Eingriffe beim Beauty-Doc ist die Baywatch-Bekanntheit nicht nur kaum gealtert: Neue Schnappschüsse von Donna machen jetzt sogar den Eindruck, dass sie optisch NOCH jünger geworden ist!

Vor ein paar Tagen teilte Donna eine Reihe von Fotos auf ihrem Instagram-Profil, auf denen sie gut und gerne als Anfang oder Mitte 20 durchgehen könnte: Nur in einem weißen Bikini bekleidet und einem Regenschirm in der Hand lächelt die US-Beauty in die Kamera. Ihr Gesicht wirkt dabei so jugendlich wie nie, keine Falte oder Hautpore ist auf den Aufnahmen zu sehen. Dass diese Dame wirklich schon 53 sein soll, scheint bei den Bildern wirklich unglaublich. Auch ihr durchtrainierter, straffer Body kann außerdem locker mit den jungen Laufsteghasen mithalten!

Das Verrückte: In den 90er-Jahren spielte Donna in der erfolgreichen Serie "Baywatch" mit – damals war sie knackige 28 Jahre alt. Unglaublich, dass sie heute sogar noch jünger als ihr damaliges Ich aussieht. Den rund 330.000 Insta-Followern der Zweifachmama fallen beim Einblick regelrecht die Kinnladen runter: "Du siehst unglaublich aus" oder "Einfach die schönste Frau auf der ganzen Welt, oh Gott" sind nur zwei der begeisterten Reaktionen.

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico

Hulton Archive / Getty Images Donna D'Errico in "Baywatch" 1997

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, "Baywatch"-Bekanntheit

