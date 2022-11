Sexy! "Baywatch"-Star Donna D’Errico (54) in roten Dessous

Donna D'Errico (54) weiß ihren Fans nach wie vor einzuheizen! In den 90er-Jahren war die Schauspielerin in Baywatch als Rettungsschwimmerin Donna Marco zu sehen und verdrehte den Zuschauern mit ihrer Strandfigur den Kopf. Auch jetzt sorgt das Model mit seiner Optik für Aufsehen, denn die Beauty scheint einfach nicht zu altern! Im Netz begeisterte Donna jetzt wieder mit einem besonders heißen Schnappschuss.

Via Instagram teilte die 54-Jährige ein pikantes Foto. Darauf ist Donna in roter Seidenunterwäsche vor einem zerwühlten Bett zu sehen. Als wäre sie selbst als Geschenk verpackt, deutet sie sogar an, ihren BH zu öffnen. "Oh là là, Donna!", kommentierte ihre Schauspiel-Kollegin Jennifer Tilly (64) und auch die Follower zeigten sich begeistert. "Du wirst noch das Internet zerstören!" und "Heiliger Bimbam!", feierten die User ihr Foto.

Doch Donnas jugendliches Aussehen kommt nicht von ungefähr. Der Beauty-Doc hat ordentlich nachgeholfen. Im Jahr 2017 ließ die US-Amerikanerin sogar eine Rundum-Erneuerung vornehmen. In einer Klinik wurden innerhalb eines Tages gleich vier OPs durchgeführt: Eine Fettabsaugung, ein Po-Lifting sowie Korrekturen an Bauch und Armen.

Hulton Archive / Getty Images Donna D'Errico in "Baywatch" 1997

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, "Baywatch"-Star

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, Schauspielerin

