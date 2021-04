Es war mal wieder so weit: In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Academy Awards verliehen. Zum wichtigsten Filmpreis der Welt wirft sich die Hautevolee Hollywoods gerne so richtig in Schale! Doch nicht alle Outfits kommen bei Fans und Fotografen gut an. In diesem Jahr überzeugte etwa Carey Mulligans weit geschnittenes goldenes Kleid mit echtem Oscar-Feeling. Musiker Questlove verblüffte daher die meisten Beobachter mit seltsamen Gummischlappen derselben Farbe. Für Aufsehen sorgte auch der dezent gekleidete Joaquin Phoenix: Einige Zuschauer vermuteten nämlich, dass der Preisträger aus dem vergangenen Jahr denselben Anzug noch einmal trug. Ob No-Go oder nachhaltig – da scheiden sich die Geister!

