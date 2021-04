Stylish oder eher ein Fashion-Fauxpas? In der Nacht von Sonntag auf Montag war es wieder so weit: Die weltberühmte Oscar-Verleihung zog die Größen Hollywoods nach Los Angeles – mit der Hoffnung im Gepäck, einen der heiß begehrten Goldjungen abzustauben. Für das Mega-Event hatten sich die Stars in elegante Outfits geschmissen. Questlove verwirrte allerdings ein bisschen mit seiner Fashionwahl – er lief mit Gummischlappen über den Red Carpet!

Obenrum trug Questlove einen eleganten Look in Schwarz – untenrum sorgt er allerdings für einen Hingucker: Er hatte für seinen Auftritt auf dem roten Teppich goldene Crocs gewählt, die schon leicht abgenutzt aussahen. Ob er damit einen bewussten Stilbruch hervorrufen wollte? Wer weiß – aber zumindest schafft er es, mit seinem Style alle Blicke auf sich zu ziehen.

Auch Emerald Fennell (35) war aufgrund besonderer Umstände ein Highlight des Abends: Sie versteckte unter ihrem frühlingshaften Kleid ein Babybäuchlein! Tatsächlich nutzte die Schauspielerin diese Gelegenheit, um der Welt ihre Schwangerschaft zu verkünden – zuvor hatte die Öffentlichkeit nichts von ihrem privaten Glück gewusst!

Getty Images Questlove bei den Oscars 2021

Getty Images Questlove bei den Oscars 2021

Getty Images Emerald Fennell mit Babybauch bei den Oscars 2021

