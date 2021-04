Oh, la, la... Rebel Wilson (41) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin nahm seit dem vergangenen Jahr mehr als 30 Kilogramm ab – und strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Im Netz stellt sie fast täglich ihre neue Figur zur Schau. Vor Kurzem verkündete sie aber, eine kleine Social Media-Pause einlegen zu wollen. Doch jetzt ist die Beauty zurück – und das mit einem ganz besonders heißen Schnappschuss: Rebel Wilson posiert in sexy Dessous vor dem Spiegel!

Obwohl die Pitch Perfect-Darstellerin zahlreiche Pics von sich auf Instagram teilt, ist dieser ein eher seltener Anblick. Denn Rebel präsentiert ihren erschlankten Körper in einem hautengen schwarzen Mesh-Body und schaut dabei megalasziv in die Kamera. Sogar ihre knackige Kehrseite hält das Kurvenwunder vor die Linse. "Heute sind wir glamourös am Set unterwegs", schreibt die Australierin unter die sexy Aufnahmen und beweist mal wieder aufs Neue: Sie fühlt sich einfach wohl in ihrer Haut!

Immer wieder entzückt Rebel ihre Fans mit neuen Looks und überrascht mit unterschiedlichen Styles. Egal ob in einer Lederleggings oder einem knallroten Einteiler – ihre Follower überschütten sie mit zahlreichen Komplimenten in den Kommentaren. "Du siehst unglaublich aus", oder auch: "Wow, ich liebe dein Lächeln. Du siehst so glücklich aus", heißt es unter den Postings.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson im roten Jumpsuit

