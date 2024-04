Veröffentlichung von Rebel Wilsons Memoiren verzögert sich

Die Memoiren von Rebel Wilson (44) sorgen schon vor ihrer Veröffentlichung für viel Trubel! Eigentlich sollte das Buch über die Lebensgeschichte der Pitch Perfect-Berühmtheit weltweit Anfang April auf den Markt kommen. Unter anderem in Amerika ist der Kauf von "Rebel Rising" auch bereits möglich – in ihrem Heimatland Australien allerdings noch nicht. Wie Hello! berichtet, haben die australischen Fans der Schauspielerin die Kosten für das Buch zurückerstattet bekommen, weil es nicht mehr zum Kauf zur Verfügung stehe. Online heißt es: "Wir wissen nicht, ob und wann dieser Artikel wieder auf Lager sein wird."

Haper Collins, der Verlag von Rebels Memoiren, äußerte sich gegenüber den Medien und erklärte, dass die Veröffentlichung aufgrund der anstehenden Presstouren verzögert werde. "Die Veröffentlichung von 'Rebel Rising' in Großbritannien und Australien wurde verschoben, um mit Rebel Wilsons Pressetouren zusammenzufallen", versucht das Unternehmen aufgeregte Fans zu beruhigen. Derzeit tourt die Blondine noch durch Amerika, um "Rebel Rising" persönlich vorzustellen und sich mit ihren wissensdurstigen Lesern auszutauschen. Sind die Termine in den Staaten geschafft, geht es für sie erst nach England. Erst ab dem 9. Mai plant Rebel, ihre Pressetour in Australien fortzusetzen – müssen die australischen Bewunderer also noch bis dahin auf die Veröffentlichung ihrer Memoiren warten?

Die Nachricht um die Erscheinungsverzögerung kommt kurz nachdem die "How To Be Single"-Darstellerin wegen der schweren Anschuldigungen gegenüber ihrem Co-Star Sacha Baron Cohen (52) ins Gespräch gekommen war. Wie aus Auszügen ihres Buches hervorgeht, habe sie mit dem Schauspieler schwere Erfahrungen gemacht und sich seinetwegen am Set von "The Brothers Grimsby" unwohl gefühlt. Baron habe sie zu sich gerufen und: "Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst'", beschreibt sie die Situation in ihrem Buch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Veröffentlichung in Australien und Großbritannien verschoben wird? Warum haben sie das nicht vorher angekündigt? Nicht schlimm. Das Buch kommt doch trotzdem. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de