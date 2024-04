Sacha Baron Cohen nach Skandal getrennt: So reagiert Rebel!

Ist das Rebel Wilsons (44) Reaktion? Die Schauspielerin hatte in ihrer Biografie schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen (52) erhoben – ihr Co-Star habe sie vor Jahren sexuell belästigt. Kurz nach Bekanntwerden ihrer Behauptungen machten der Borat-Star und seine Frau Isla Fisher (48) dann ihre Trennung bekannt. Böse Zungen behaupteten, die Anschuldigungen der Blondine seien der Grund – diese meldet sich nun erstmals nach dem Liebes-Aus. Auf ihrem Instagram-Profil postet Rebel einige Zeilen, in denen sie sich für die Unterstützung bei ihrer Buchveröffentlichung bedankt: "Was für eine Woche! Ich muss mich jetzt auf die Couch legen... wirklich! Vielen Dank an alle, die 'REBEL RISING' gekauft haben und es bereits genießen! Ich liebe euch!"

Während Sacha und Isla eine schwere Zeit durchmachen dürften, geht es Rebel also gut – und ihre Fans sind stolz auf die Enthüllungen in ihrem Buch. Ihre Frau Ramona Agruma kommentiert den Post mit: "Ich bin so stolz auf dich!" Ihre Bewunderer sind zudem sicher: Es fiel Rebel bestimmt nicht leicht, einen so tiefen Einblick in ihr Privatleben mit der Welt zu teilen. "Wie anstrengend es sein muss, sich so verletzlich zeigen zu müssen", schreibt ein User auf dem Profil des Pitch Perfect-Stars.

Rebel und Sacha hatten unter anderem 2016 gemeinsam an dem Film "Der Spion und sein Bruder" gearbeitet. Laut der Australierin soll der Brite sie damals zu Küssen gedrängt und sie wegen ihres Gewichts gedemütigt haben. Der Comedian war damals bereits mit Isla Fisher verheiratet gewesen. Nach 14 Jahren Ehe gaben die zwei am Freitag ihre Trennung bekannt. "Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert", erklärte die Beauty auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Rebels Enthüllungen eine Auswirkung auf Sachas Beziehung hatten? Ja, das ging sicher nicht spurlos an ihnen vorbei! Nein, die Trennung war sicherlich schon vorher final. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de