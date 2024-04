Drogen, Orgien und Co.: Rebel Wilson feierte wild mit Royals

Rebel Wilson (44) plaudert aus, wie die Royals feiern! Die Schauspielerin beschreibt in ihrem Buch "Rebel Rising", dass sie 2014 von einem nicht namentlich erwähnten Mitglied des britischen Königshauses spontan zu einer Party im Haus eines US-Tech-Milliardärs eingeladen worden sei. Sie erinnert sich: "Der Typ, der mich eingeladen hatte, der etwa der Fünfzehnte oder Zwanzigste in der Thronfolge ist, hatte zu meinem männlichen Freund gesagt: 'Wir brauchen mehr Mädchen!'" Zu späterer Stunde wurde schließlich, so behauptet Rebel, ein Tablett voller Pillen herumgereicht – es handelte sich um Ecstasy. "Oh, das ist für die Orgie... Die Orgien fangen normalerweise um diese Zeit an", habe ihr ein Partygast erklärt.

In diesem Moment habe es bei ihr Klick gemacht: "Jetzt ergab die Bemerkung des Adligen, dass sie mehr Mädchen brauchen, einen viel größeren Sinn. Sie sprachen nicht von einem Jungen-Mädchen-Verhältnis, als wäre es eine Disco für Teenies. Sie sprachen von einer Orgie!" Rebel habe nicht damit gerechnet, dass sich hinter der harmlosen Einladung eine Sexparty mit bunten Pillen verstecken würde. Dennoch: Die dekadente Feier sei ein voller Erfolg gewesen. Die Party habe auf einer Ranch in der Nähe von Los Angeles stattgefunden, die den Gästen zur Übernachtung bereitstand. Männer seien auf Pferden herumgeritten, im Pool seien als Meerjungfrauen verkleidete Frauen geschwommen. "Die Party war der Wahnsinn", resümiert die Pitch Perfect-Darstellerin.

In ihren Memoiren nimmt Rebel kein Blatt vor den Mund. Nicht nur über die Royals hat sie eine Geschichte zu erzählen – auch über ihre Erfahrungen mit Abnehmspritzen und Bodyshaming oder ihre Sexualität spricht sie ganz offen. Den ersten Sex hatte die Australierin mit 35 Jahren, wie sie in ihrem Buch beschreibt, und somit auch nach der Party des unbekannten Adligen. Doch auch negative Erfahrungen teilt sie mit ihren Lesern, etwa den Machtmissbrauch, den sie ihrem Schauspielkollegen Sacha Baron Cohen (52) vorwirft.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson im Januar 2023

