Geständnis: Rebel Wilson hatte ersten Orgasmus mit 39 Jahren

Rebel Wilson (44) überrascht mit einem intimen Geständnis! "Mit 39 Jahren hatte ich zum ersten Mal wirklich einen Orgasmus, und das ganz allein", plaudert die Schauspielerin in ihrem Buch "Rebel Rising"aus. Sie habe in ihren jungen Jahren nie etwas über Orgasmen gelernt. "Wenn ich davor Sex hatte, dachte ich nie wirklich über mein Vergnügen nach", erklärt der Pitch Perfect-Star und fügt hinzu: "Es ging mehr darum, dass der Mann zum Höhepunkt kommt und dann war der Sex auch ziemlich schnell vorbei." Erst als sie sich intensiver mit Selbstbefriedigung und Sexspielzeug auseinandersetzte, stellte sie fest, was sie bis dato verpasst hatte.

Ihre Sexualität entdeckte die Australierin ohnehin sehr spät. Tatsächlich hatte sie erst im reifen Alter von 35 Jahren zum ersten Mal Sex! In ihrem Buch beschreibt sie, dass sie sich nach dem Erlebnis erstmals geliebt und begehrt fühlte. Sie enthüllt auch, wer ihr erster Sexpartner war: Ihr Filmkollege Mickey Gooch Jr.! Dem "How to Be Single"-Darsteller hatte sie damals jedoch nichts davon erzählt. "Mickey, ich weiß, dass das für dich vielleicht neu ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", schreibt sie in ihren Memoiren.

Die Romanze zwischen Mickey und Rebel hielt nicht lange – dafür hat sie jetzt mit Ramona Agruma die richtige Person an ihrer Seite gefunden! 2022 machten die beiden ihre Liebe mit einem süßen Pärchenfoto auf Instagram publik. "Ich dachte immer, ich muss mir einen Disney-Prinzen suchen... Aber was ich in Wahrheit immer gebraucht habe, war vielleicht einfach eine Disney-Prinzessin", schrieb die "Bridesmaids"-Darstellerin dazu.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

