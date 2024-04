"Wahrheit kommt ans Licht": Rebel Wilson verteidigt Memoiren

Rebel Wilson (44) redet Klartext. Die Schauspielerin veröffentlichte vor wenigen Tagen ihre Memoiren "Rebel Rising". Darin machte sie Sacha Baron Cohen (52) schwere Vorwürfe: Unter anderem soll der Komiker sie am Set des Films "Der Spion und sein Bruder" respektlos behandelt und erniedrigt haben. Dieser stritt die Vorwürfe jedoch ab. Nun setzt Rebel noch einen drauf: Wie The Sun berichtet, soll der "Pitch Perfect"-Star nun behaupten, dass sich weitere Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen bei ihr gemeldet haben: "Was mich beruhigt, ist, dass mehrere Frauen jetzt Kontakt aufgenommen haben. Es liegt an ihnen, ob sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen wollen. Denn es ist schwer, etwas gegen jemanden zu sagen, der in der Öffentlichkeit steht, weil sie dich mit teuren Anwälten und Krisen-PR-Leuten und allen möglichen kleinen Tricks überrumpeln."

Dennoch sei die Produzentin froh, dass sich die angeblich betroffenen Frauen bei ihr gemeldet haben. "Es fühlt sich nicht gut an, wenn ich nur meine Geschichte in meinen Memoiren erzähle – wozu ich durchaus berechtigt bin", erklärt sie ihre Sicht der Dinge und fügt hinzu: "Ich denke immer, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird, und deshalb ist es gut, dass das Buch jetzt rauskommt, damit die Leute nicht nur die Schlagzeilen lesen, sondern das eigentliche Kapitel."

In ihren Memoiren wirft Rebel Sacha unter anderem vor, sie dazu gedrängt zu haben, sich am Set nackt auszuziehen und andere anstößige Dinge zu tun. "SBC rief mich über einen Produktionsassistenten zu sich und sagte, dass ich für eine zusätzliche Szene am Set gebraucht werde. 'Okay, wir werden diese zusätzliche Szene drehen', sagte SBS. Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst'", schrieb sie in ihrem Buch. Sacha wies die Anschuldigungen bereits von sich und erklärte, seine Unschuld beweisen zu wollen.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

